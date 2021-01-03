Российские учёные прокомментировали сообщения об открытии «Болезни X»

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Информация о новой смертельной опасной «Болезни X» не являются достоверными, ввиду того, что подобных лихорадок в Африке очень много, заявил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Это только предположения. Их можно написать множество, — отметил Нетесов, слова которого приводит URA.RU.

В свою очередь заместитель директора по клинической работе «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Виктор Малеев подчеркнул, что в Африке же очень много геморрагических лихорадок, которые не изучены. Некоторые из них могут проявиться.

Ранее учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты.

По мнению Муембе-Тамфума, женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания. Болезнь, предполагает учёный, такая же заразная, как коронавирус, но смертность от неё может достигнуть 50–90% от смертности Эболы.

Существование «болезни X» считается только гипотезой, однако Муембе-Тамфум уверен, что человечеству угрожает целый ряд вирусов. Новые патогены, передающиеся от животных к человеку, обязательно появятся, подчеркнул профессор, писал NEWS.ru.