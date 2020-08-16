Российские учителя будут обязаны носить маски в следующем учебном году

https://static.news.ru/photo/06ee77c0-e074-11ea-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Учителей, работающих в российских школах, в следующем учебном году обяжут носить маски. Данная мера будет принята в рамках профилактики коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители Минпросвещения РФ на горячей линии.

В ведомстве подчеркнули, что дети не будут обязаны носить маски. Для учеников использование средств индивидуальной защиты будет зависеть от требований их родителей.

Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить, — цитирует ТАСС представителей Минпросвещения.

Как ранее передавал NEWS.ru, обучение в дистанционном формате отрепетировали в московских школах в преддверии нового учебного года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, необходимость в таких «учениях» потребовалась, чтобы отладить процесс оперативного перехода в онлайн-режим в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Он напомнил, что 1 сентября учебный год начнётся в традиционном очном формате. Тем не менее в связи с пандемией будет введён ряд ограничений: в школах будут регулярно делать дезинфекцию, на входе у всех станут измерять температуру, а передвижение детей между кабинетами ограничат.