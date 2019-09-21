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Исследователи Финансового университета решили ввести индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране. То есть рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан и наоборот.

За последний год производство самодельного алкоголя и объём торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности, — приводит « Российская газета » слова главы института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексея Зубца.

По словам специалиста, сегодня в российских городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% опрошенных известны примеры варения самогона и изготовления вина в домашних условиях. По оценкам учёного, скорее всего, в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться рост реальных доходов граждан.

Ранее News.ru писал о взрыве самогонного аппарата в квартире сотрудника ФСИН в Москве. В помещении в этот момент находились жена и маленькая дочь 32-летнего полковника внутренней службы. Сам он с ожогами 70% тела был госпитализирован.