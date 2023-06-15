Российские ученые создали новые средства борьбы с отравляющими веществами Глава ФМБА Скворцова: агентство разработало ряд новых антидотов к отравляющим веществам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало ряд принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, а также ряд других препаратов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова. Она также отметила, что для применения препаратов используются специальные шприцы, а сами средства вводятся через рот. Слова главы ФМБА приводит ТАСС.

Наше научное подразделение для войск РХБЗ за 2022 год разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты. Они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот — фактически новая укладка, которую мы сделали по заказу Министерства обороны, — рассказала Скворцова.

Она добавила, что в новой укладке есть все основные препараты защиты «и от химических, и от радиационных факторов».

Также Скворцова рассказала, что специалисты агентства разработали два новых препарата для антидотной терапии — для токсического отека легких и токсического судорожного синдрома. В настоящее время специалисты начинают клинические испытания препаратов.

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