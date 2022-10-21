Российские ученые разработали новый способ лечения ожогов и травм Доктор Мартусевич рассказал о новом способе лечения ожогов генератором синглетного кислорода

Фото: shutterstock

В России разрабатывается отечественный вариант генератора синглетного кислорода, благодаря которому лечение пациентов с ожогами и другими травмами станет намного эффективней, рассказал Lenta.ru заведующий лабораторией трансляционной свободнорадикальной биомедицины Сеченовского университета, доктор биологических наук Андрей Мартусевич. В настоящее время прибор проходит технические и биомедицинские испытания.

До настоящего времени в арсенале врачей были только зарубежные генераторы. Эти приборы применялись только для ингаляционной терапии. Российские аналоги станут более эффективными и смогут расширить направление применения синглетного кислорода в медицине, — рассказали авторы разработки.

Синглетный кислород схож по составу с обычным кислородом, однако оказывает уникальное воздействие на человеческий организм: при дыхании им у пациента стимулируется выработка собственных антиоксидантов. По мнению ученых Сеченовского университета, развитие синглетно-кислородной терапии позволит лечить не только ожоги и травмы, но и поможет в борьбе со многими другими заболеваниями.

Нами впервые в мире установлены эффекты синглетного кислорода в потоке, создаваемом этим генератором, и выявлено его положительное действие при различных заболеваниях и травмах. Например, нами показано, что синглетно-кислородная терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжелых ожогов, что подтверждено после использования на пациентах с термическими травмами, — пояснил Мартусевич.

Ученые подчеркивают, что прибор компактный — это позволит применять его не только в медицинских учреждениях, но и в полевых условиях, что немаловажно. В настоящее время прибор проходит технические и биомедицинские испытания, а уже в скором будущем он станет широко применяться в науке и в медицине, заключил Мартусевич.

Как ранее сообщил News.ru ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман, инновационный покровный материал для лечения ожогов и ран появится в России. Его разработка оказалась возможной благодаря совместной работе сразу нескольких московских институтов. Цель изобретения — снизить риск возникновения инфекционных осложнений и сократить время выздоровления травмированных больных.