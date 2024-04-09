Российские ученые разработали новый метод быстрой диагностики рака Ученые ЮФУ предложили диагностировать рак с помощью ИИ-технологий

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Группа специалистов Южного федерального университета разработала новую методику диагностики онкологических заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. По данным агентства, в основе разработки лежат технологии искусственного интеллекта. Предполагается, что ИИ не только поможет ускорить диагностирование, но и облегчит планирование лечения.

На сегодняшний день специалистами разработан метод Pathologist AI, позволяющий после анализа большого массива результатов гистологических экспериментов обучить модель и сделать предсказания о вероятном диагнозе с высокой степенью точности (> 96%), — уточнили в пресс-службе ЮФУ.

Авторы разработки утверждают, что их методика направлена на диагностику заболеваний у пациентов, страдающих от быстротекущих форм рака. Однако пока ее использовать не планируют, так как для внедрения ИИ необходимо провести больше исследований с различными группами населения, в том числе с подростками и женщинами. Это обусловлено тем, что текущих данных недостаточно для обучения ИИ.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, какие симптомы указывают на развитие рака полости рта. По его словам, к их числу относятся формирование новообразований во рту, жжение и зуд, а также кровоточивость. Специалист рекомендует немедленно обратиться к врачу в случае появления данных симптомов.