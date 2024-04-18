Российские ученые разрабатывают «палочку-выручалочку» для слепых Ученые УГУ разрабатывают трость-навигатор для ослепших людей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Специалисты Удмуртского государственного университета разрабатывают особое устройство для ослепших людей — трость-навигатор, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ). Разработка ученых получила название «Палочка-выручалочка», она предназначена для облегчения жизни инвалидов и минимизации их травм.

Проект разрабатывается в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», — уточнили в пресс-службе.

Руководитель проекта «Звездочки» Екатерина Колесникова рассказала, что слепые и слепонемые люди часто испытывают проблемы с ориентированием на местности, что приводит к травмам. Трость-навигатор будет информировать их о препятствиях с помощью азбуки Морзе. При этом она будет вибрировать в случае опасности, чтобы владелец устройства мог получить четкий сигнал. Запуск производства «Палочек-выручалочек» назначен на 2024 год, реализация изделия на рынке — на 2026 год.

Как сообщалось ранее, российские ученые разработали уникальное вещество для лечения агрессивных форм рака. Новые соединения уже прошли испытания на предмет активности против онкологических заболеваний.