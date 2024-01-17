Российские ученые нашли связь между храпом и старением клеток Иркутские ученые заявили о повышении рисков раннего старения из-за храпа

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Из-за храпа повышаются риски развития раннего старения, к такому выводу пришли иркутские ученые, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека». Там уточнили, что нарушения сна могут привести к старению клеток и повлиять на работу мозга.

Речь про синдром обструктивного апноэ сна — он сопровождается остановками дыхания, храпом, — пояснили ученые.

На фоне апноэ в фазе медленного сна нарушаются особые ритмы головного мозга, которые отвечают за формирование памяти, влияют на общий интеллект и когнитивные способности. Все это приводит к преждевременному старению мозга, уточнили специалисты. Ученые также подчеркивают, что за последние 20 лет больше пациентов с апноэ стало больше на 30%.

Врач Александра Филева ранее предупредила, что пробуждение по будильнику, если на нем установлена громкая или неприятная музыка, может привести к инсульту. Специалист уточнила, что из-за неприятных звуков с утра начинает активнее вырабатываться гормон стресса — кортизол, — который вызывает повышение артериального давления. В связи с этим Филева посоветовала ставить на будильник спокойные композиции.