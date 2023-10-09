Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт В Самаре создали методику оценки сосудов, которая поможет предотвратить инфаркт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева создали методику оценки эластичности сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента. Ожидается, что эта разработка поможет предотвращать инфаркты. Результаты исследования опубликованы в Biomedical Engineering.

По данным научного издания, методика будет актуальна в рамках ранней диагностики атеросклероза и предотвращения сердечных заболеваний. Ученые отмечают, что кровеносная система имеет ряд характеристик, которые важно контролировать для поддержания здоровья. Одним из ключевых параметров является эластичность сосудов: чем их стенки жестче, тем более человек чувствителен к скачкам давления и сильнее подвержен серьезным заболеваниям, таким как инсульт, инфаркт, атеросклероз.

Сейчас для оценки эластичности сосудов используются инструментальные методы на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики. Самарские ученые предложили более простой способ оценки, которые строится на анализе различий сердечного и пульсового ритма пациента.

Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов объяснил, что периодические колебания давления могут привести к изменению эластичности артерий, что и вызывает дополнительную вариабельность пульса. По его словам, эта разница и является маркером способности стенок сосудов к растяжению.

Ранее американские ученые из Тулейнского университета заявили, что ежедневный подъем по лестнице на 50 ступеней снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека на 20%. Согласно результатам их исследования, те испытуемые, которые прекращали подниматься по лестнице во время эксперимента, имели более высокие риски появления сердечных болезней.