Несколько отечественных туроператоров последовали рекомендациям Ростуризма и приостановили продажу туров в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
В частности, прекращение продаж «Интерфаксу»
Гендиректор Jet Travel Максим Приставко пояснил агентству, что в ближайшее время на итальянские горнолыжные курорты должны отправиться россияне, ранее купившие у компании около 100 туров. У них есть возможность отказаться от поездок, но пока этого никто не сделал. Он добавил, что сейчас в стране отдыхают примерно 50 клиентов. Возвращаться досрочно они не собираются.
Рекомендацию Ростуризма собеседник агентства расценил как преждевременную. По его словам, итальянские партнёры компании и власти страны не видят для отказа от её посещения.
Согласно последним данным, в Италии подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.
Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время на территории Италии находятся около семи тысяч организованных туристов из России. Сроки их возвращения в Ростуризме не уточнили.
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