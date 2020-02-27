https://static.news.ru/photo/fdd67624-595a-11ea-a591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirco Toniolo/Ropi/Global Look Press

Несколько отечественных туроператоров последовали рекомендациям Ростуризма и приостановили продажу туров в Италию из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, прекращение продаж «Интерфаксу» подтвердил и в TEZ Tour , Jet Travel и «Интуристе».

Гендиректор Jet Travel Максим Приставко пояснил агентству, что в ближайшее время на итальянские горнолыжные курорты должны отправиться россияне, ранее купившие у компании около 100 туров. У них есть возможность отказаться от поездок, но пока этого никто не сделал. Он добавил, что сейчас в стране отдыхают примерно 50 клиентов. Возвращаться досрочно они не собираются.

Рекомендацию Ростуризма собеседник агентства расценил как преждевременную. По его словам, итальянские партнёры компании и власти страны не видят для отказа от её посещения.

Согласно последним данным, в Италии подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время на территории Италии находятся около семи тысяч организованных туристов из России. Сроки их возвращения в Ростуризме не уточнили.