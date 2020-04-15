Российские туроператоры начали расширять ассортимент туров внутри страны

https://static.news.ru/photo/adf0373c-7f00-11ea-be78-fa163e074e61_660.jpg Гора Пшехо-Су Фото: Victor Klyushkin/Global Look Press

Крупнейшие российские туроператоры начали готовиться к работе после пандемии коронавируса, расширяя ассортимент туров по стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По её данным, рынок внутреннего туризма скорее всего начнёт первым восстанавливаться после окончания эпидемии. Это начнётся с дешёвых туров на крымские и краснодарские курорты. Для того, чтобы выйти на докризисный уровень, по мнению экспертов, рынку понадобится не менее полугода с момента снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

Ведущие туроператоры, традиционно много работающие на выездных направлениях, расширяют своё предложение по российскому продукту, — говорится в сообщении.

В частности, туроператоры смогут предложить больше туров в Крым, Краснодарский край, Северный Кавказ, Алтай, на Байкал, Сибирь, Дальний Восток, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Казань, Калининград и по городам Золотого кольца, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянам не стоит планировать туры по стране раньше июля, а в Европу можно собираться только осенью. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.