Российские туристы вернули кешбэком рекордную сумму

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что за две недели после старта программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 миллиард рублей. По её словам, это пятая часть годового бюджета программы. Глава ведомства отметила, что программа пользуется огромной популярностью, несмотря на низкий сезон. Об этом сообщают «Известия».

За две недели после старта программой воспользовались 200 тысяч человек, которые приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей. В виде кешбэка туристам уже вернулся 1 миллиард рублей, — рассказала Догузова.

Он напомнила всем желающим принять участие в программе, что в поездки с кешбэком можно отправиться до 30 апреля, в круиз — до конца мая. При этом согласованная с Министерством финансов сумма к возврату по кешбэку в рамках программы составляет — 5 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что россияне, которые ухаживают за инвалидами, должны получать 13 тысяч рублей ежемесячно, с таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. Законопроект внесут представители партии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко. Основная цель закона — усиление социальной защищённости отдельных категорий граждан.