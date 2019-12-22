Новогодние и рождественские туры в Санкт-Петербург из-за своей дороговизны пользуются меньшей популярностью у россиян, чем поездки в Москву.
Об этом «Интерфаксу»
Тюрина отметила, что в петербургских отелях, «даже центральных», ещё есть свободные места на праздничный период.
Зимой питерские отели держат неплохие цены, но они всё равно выше московских. А добраться в город 31 декабря будет очень дорого — билет на «Сапсан» в одну сторону обойдётся в 20,3 тыс. рублей, — констатировала пресс-секретарь.
Ранее NEWS.ru писал о рекомендациях экспертов туристической отрасли, которые помогут в поездках по Европе. Специалисты, в частности, посоветовали пользоваться лоукостерами и поездами.
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