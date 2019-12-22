https://static.news.ru/photo/f41ca640-24e3-11ea-ac88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние и рождественские туры в Санкт-Петербург из-за своей дороговизны пользуются меньшей популярностью у россиян, чем поездки в Москву.

Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По её словам, в 2019 году часть туроператоров фиксирует снижение спроса на путешествия в Северную столицу, другая часть отмечает незначительный прирост. Представитель РСТ рассказала, что поездка из отдалённых регионов в Москву обходится дешевле, чем в Санкт-Петербург.

Тюрина отметила, что в петербургских отелях, «даже центральных», ещё есть свободные места на праздничный период.

Зимой питерские отели держат неплохие цены, но они всё равно выше московских. А добраться в город 31 декабря будет очень дорого — билет на «Сапсан» в одну сторону обойдётся в 20,3 тыс. рублей, — констатировала пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о рекомендациях экспертов туристической отрасли, которые помогут в поездках по Европе. Специалисты, в частности, посоветовали пользоваться лоукостерами и поездами.