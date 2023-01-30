Российские туристы перестали массово отдыхать в Греции и на Кипре АТОР: Греция и Кипр потеряли более 80% российских туристов в 2022 году

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Курортные страны восточного Средиземноморья потеряли до 90% российских туристов в 2022 году, сообщает АТОР. В ассоциации привели данные Банка Греции, в котором зафиксировали 31,3 тысячи прибытий граждан России на территорию страны. По сравнению с ковидным периодом 2021-го года, количество прибывших в Грецию путешественников из России сократилось на 83%. Поток туристов из РФ заместили путешественники из Европы.

Экстраполяция данных первого квартала на четвертый позволяет предположить, что за весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тысяч туристов из России. При сопоставлении со статистикой Погранслужбы ФСБ РФ за прошлые годы, это на 83% меньше, чем в ковидном 2021 году и на 94,8% — чем в доковидном 2019-м, — отметили эксперты АТОР.

Статистика АТОР по Кипру показала, что число туристических поездок на территорию республики в 2022 году составило 3,2 млн человек. По сведениям ассоциации, это на 65% больше по сравнению с 2021-м годом, но на 19,5% меньше в сравнении с 2019-м годом. Наибольшее число гостей зафиксировали среди британцев, израильтян и немцев. Из России на территорию острова прибыли 45,3 тысячи туристов.

Это на 91,3% меньше, чем в 2021 году, и на 94,2% — чем в 2019 году, — подсчитали аналитики.

Ранее агентство РБК сообщило, что российские туристы с января по сентябрь 2022 года совершили 79 100 туристических поездок на Мальдивы и 188 500 поездок в Таджикистан. Эти показатели в два раза превышают допандемийный уровень 2019 года — 38 000 и 104 000 поездок соответственно. Лидером по динамике прироста среди зарубежных направлений стал Египет, куда россияне съездили 578 800 раз.