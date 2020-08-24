Российские туристы нашли способ попасть в закрытую на карантин Европу

Российские туристы начали покупать фальшивые медицинские справки, которые дают право отправиться на лечение в Европу.
Как
В настоящее время, все туристы, которые пытаются попасть в Европу подобным способом, являются самостоятельными путешественниками, организованных туров по таким схемам нет.
В связи с этим в АТОР настоятельно рекомендовали россиянам дождаться восстановления авиасообщения и обратиться к профессиональным туроператорам для планирования отдыха на условиях безопасности.
По словам Ломидзе, чтобы попасть в закрытую из-за ситуации с коронавирусом Европу, необходимо иметь вид на жительство, гражданство или студенческую визу. Также легальным способом является — поехать в ЕС на лечение, но для этого нужно предъявить соответствующие документы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 стран заявили о готовности принять туристов из России. Это Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.
На данный момент РФ восстановила международное авиасообщение с Швейцарией, Великобританией и Турцией. Российские самолёты с 1 августа летают в турецкие Анкару и Анталью, а в Бодрум и Даламан — с 10 августа. По возвращении из путешествия россияне должны заполнить специальные анкеты прямо в самолёте, а также пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трёх дней после прилёта.
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