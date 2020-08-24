Российские туристы нашли способ попасть в закрытую на карантин Европу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские туристы начали покупать фальшивые медицинские справки, которые дают право отправиться на лечение в Европу.

Как рассказала «Интерфаксу» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сервисы, которые помогают оформить липовые документы, просят за них от двух до 60 тысяч рублей. При этом ответственность перед законом за подделку документов несёт на себе как турист, так и оформившие их люди. Согласно Уголовному кодексу РФ, за использование заведомо подложного документа виновный может быть приговорён к лишению свободы на срок от шести месяцев до одного года.

В настоящее время, все туристы, которые пытаются попасть в Европу подобным способом, являются самостоятельными путешественниками, организованных туров по таким схемам нет.

В связи с этим в АТОР настоятельно рекомендовали россиянам дождаться восстановления авиасообщения и обратиться к профессиональным туроператорам для планирования отдыха на условиях безопасности.

По словам Ломидзе, чтобы попасть в закрытую из-за ситуации с коронавирусом Европу, необходимо иметь вид на жительство, гражданство или студенческую визу. Также легальным способом является — поехать в ЕС на лечение, но для этого нужно предъявить соответствующие документы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 стран заявили о готовности принять туристов из России. Это Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

На данный момент РФ восстановила международное авиасообщение с Швейцарией, Великобританией и Турцией. Российские самолёты с 1 августа летают в турецкие Анкару и Анталью, а в Бодрум и Даламан — с 10 августа. По возвращении из путешествия россияне должны заполнить специальные анкеты прямо в самолёте, а также пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трёх дней после прилёта.