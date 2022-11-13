В АТОР сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в Стамбуле

Фото: twitter.com/esrbillgic/Global Look Press

Жертв и пострадавших среди российских туристов в результате взрыва в центре Стамбула нет, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на работающих на этом направлении туроператоров. Ранее в генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что не располагают информацией о россиянах, которые могли пострадать при взрыве на улице Истикляль.

Так, гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила, что никто из их клиентов в Стамбуле не пострадал. Также туроператор «Интурист» поддерживает связь со своими клиентами, находящимися сейчас в Стамбуле, никто их них не пострадал.

В компании Tez Tour рассказали, что их клиенты также находятся в безопасности, передает РИА Новости.

В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв взрыва на туристической улице Истикляль в Стамбуле возросло до шести, пострадали 53 человека, сообщает РИА Новости. Глава государства назвал случившееся «нападением с бомбой».