Российские торговые центры назвали главное разочарование года Люлин: российские торговые центры назвали преемника Zara разочарованием года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Управляющие российских торговых центров назвали бренды, заменившие Zara и другие магазины испанской группы Inditex, разочарованием года, сообщил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин в интервью РИА Новости. Составлен топ-5 лучших и худших переоткрытий по продажам.

Наибольшим разочарованием для арендодателей оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга. Среди причин низких продаж указывают узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабую рекламную поддержку, — отметил Люлин.

Среди «худших» брендов также оказались Obuv (CCC), ряд брендов, пришедших на смену польскому магазину LPP, такие как RE, СИН, CR, XC, MO (заменявшие Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay), а также Motherbear (предыдущая Mothercare) и «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s).

Однако некоторые из этих брендов также вошли в топ-5 лучших переоткрытий. Например, «Вкусно — и точка» заняла первое место, Rostics — второе, Л’Окситан — третье, LPP — четвертое, а Sneaker Box — пятое место.

Люлин предполагает, что торговые центры будут искать замену для брендов, не достигших ожидаемых продаж, и в хороших локациях появятся другие магазины. Он выделил российские магазины, такие как MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турецкие бренды KOTON, LC WAIKIKI, Collin’s, как потенциальных претендентов на эти позиции.

Ранее сообщалось, что турецкая сеть FLO Retailing, выкупившая российскую часть бизнеса Reebok, и ливанская группа Daher Group, владеющая магазинами российской Zara, хотят выкупить сеть Adidas в России. Закрытие сделки ожидается к осени, а покупатель должен будет сделать ребрендинг.