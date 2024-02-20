Российские телеканалы и паблики массово засудили из-за мема со Ждуном SHOT: правообладатель Ждуна подал около 500 исков за использование мема

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Правообладатель образа Ждуна, ставшего популярным в Сети, подал почти 500 исков на российские телеканалы и паблики в социальных сетях, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, в списке ответчиков значатся блогеры с несколькими тысячами подписчиков, а также телеканал НТВ и ряд других СМИ. Правообладатель образа обвиняет их в незаконном использовании Ждуна в роликах и программах.

Источники канала отмечают, что истец требует выплатить ему компенсацию. В настоящее время в суде рассматривается 50 дел, общая сумма требований правообладателя составляет примерно 48 млн рублей. Отмечается, что одним из наиболее известных исков, связанных со Ждуном, стал иск к блогеру Дмитрию Портнягину. Правообладатель потребовал от него выплаты в размере 5 млн рублей, однако суд оставил иск без удовлетворения. Арбитражный суд удовлетворил его лишь частично и обязал блогера выплатить 46 тысяч рублей.

Автором скульптуры, названной Homunculus loxodontus и впоследствии ставшей известной в России как «Ждун», стала голландская художница Маргрит ван Бревор. В 2017 году российская компания «Си ди лэнд контакт» заключила с ней соглашения и стала правообладателем образа.

Киностудия «Союзмультфильм» ранее обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить законность передачи прав на бренд «Чебурашка» американской и японской компаниям. Речь идет о компании La Roubine, получившей международные права на советского героя мультфильмов.