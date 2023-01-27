Российские танкисты с близкого расстояния уничтожили позицию ВСУ РИА Новости: российские танкисты в зоне СВО уничтожили позицию ВСУ с 200 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72

Российские танкисты в зоне спецоперации на Украине поразили позицию противника, подъехав к ней на расстояние 200–250 метров, сообщает РИА Новости. По данным агентства, украинские военные не ожидали столь «наглых» действий.

Противник по-любому не ожидал от нас таких действий наглых, до противника всего 200–250 метров, — отметил член танкового экипажа.

Командир с позывным Морячок рассказал, что к украинским позициям экипаж танка отправился после того, как оператор беспилотника выявил окоп противника, в котором находились от четырех до шести человек. Они использовали крупнокалиберный пулемет, из-за чего приблизиться к позиции не могла российская пехота, попросившая помощи танка.

Экипаж бронемашины поразил цель, затем позицию противника осмотрел оператор беспилотника. Морячок, показывая уничтоженную позицию, назвал место путем для продвижения войск.

Ранее танкисты из числа добровольцев и мобилизованных 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как опыт компьютерных игр помог им на передовой. По их словам, благодаря полученному «на гражданке» опыту получилось выработать стратегию для борьбы с ВСУ.