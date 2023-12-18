Российские суды потеряли Навального Ярмыш сообщила, что суды приостановили рассмотрение исков Навального

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Российские суды приостановили рассмотрение исков осужденного оппозиционера Алексея Навального к колонии до установления его местонахождения, сообщила в Tiwtter (X) его пресс-секретарь Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, 18 декабря у Навального должно было состояться сразу семь судебных заседаний, два из которых уже прошли без его участия.

Ярмыш добавила, что за последние дни юристы Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сделали запросы в более чем 200 СИЗО, однако ответы оттуда еще не поступили. Она подчеркнула, что соратники Навального не знают о его местонахождении около двух недель.

Ранее сообщалось, что Навального этапировали из исправительной колонии № 6 в Мелехово Владимирской области в Москву, где у него назначены следственные мероприятия по уголовному делу о вандализме. При этом сторонники оппозиционера сообщили, что им не удалось подтвердить информацию о его местонахождении в российской столице.

Комментируя информацию о местонахождении Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет возможности следить за судьбой заключенных. По его словам, в Кремле не следят за процессом пребывания осужденных в исправительных колониях.