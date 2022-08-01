Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Российские суды начали отменять решения о депортации украинских граждан из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правозащитников Московской Хельсинкской группы. При этом суды оставляют в силе назначенные украинцам административные штрафы.

По сведениям издания, только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) находились 113 граждан Украины, которых должны были выдворить из России за нарушения миграционного законодательства. Еще 245 человек застряли в столичных СИЗО – их должны были депортировать по запросу украинских правоохранительных органов для отбытия наказаний.