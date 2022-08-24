Российские СИЗО оказались заполненными почти на 100% ФСИН: российские СИЗО оказались заполненными на 96%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные изоляторы в России, которые суммарно рассчитаны на содержание 118 495 человек, заполнены на 96%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник во ФСИН. В ведомстве подчеркнули, что лимит не нарушен, и при необходимости свободные места найдутся.

Общий лимит наполнения не превышен. Это число меньше общего лимита наполнения на 4%, — рассказал представитель ФСИН.

Стоит отметить, что в мае российская правозащитница Ева Меркачева рассказывала о превышении лимита мест в московских СИЗО. По ее словам, при общей наполняемости в девять тысяч мест арестованных оказалось намного больше — на 2 786 человек. Тогда во ФСИН подтвердили этот факт. Однако в августе ведомство заявило, что количество арестованных уменьшилось на 545 человек по сравнению с маем.

Меркачева считает, что при ведении статистики сотрудники ФСИН учитывают и помещение больницы в СИЗО, в которых формально люди заключаться не могут. По ее словам, они там и не содержатся — пребывающим в СИЗО-1 «Матросская тишина» приходится спать на полу.

Люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы. Мрак, — делится правозащитница.

Ранее сообщалось, что минимум 358 граждан Украины находятся в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово. Многие из них должны быть депортированы на родину, но «застряли» в России из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.

Правозащитники отмечают, что часть задержанных имеют семьи в России и вообще не хотят уезжать, но получили отказ в предоставлении убежища. Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию и разобраться с проблемой длительного нахождения людей в спецприемниках в неудовлетворительных условиях содержания.