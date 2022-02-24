Российские силовики предостерегли от участия в несогласованных акциях

Следственный комитет России, МВД и прокуратура Москвы выпустили предупреждение о санкциях за проведение несогласованных акций. Отмечается, что мероприятия 24 февраля, призывы к которым были распространены в социальных сетях, не были согласованы с властями. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной, — говорится в сообщении СКР.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве, в свою очередь, сообщает , что столичная полиция «примет необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка». Прокуратура Москвы также предупредила об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.

24 февраля в Москве полицейские задержали правозащитницу Марину Литвинович. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором анонсировала всероссийскую антивоенную акцию вечером этого дня.

В ряде российских городов были задержаны активисты, проводившие одиночные антивоенные пикеты. В частности, сообщалось о задержании пикетирующих в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Томске.