Российские школы уличили в нарушениях правил сбора персональных данных

Школы и детские сады часто нарушают правила сбора персональных данных, сообщила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская «Газете.Ru». Учителя и воспитатели, по её словам, не всегда осознают важность личных сведений об учениках.

Куровская рассказала, что в Центр однажды обратился отец, чьему ребёнку задали рассказать о социальном положении родителей, об их работе и нарисовать «семейное древо».

За отказ выполнить эту домашнюю работу ребенок получил двойку, которую исправили только после жалобы директору школы. Кроме того, в родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе размещаются списки учащихся, которые имеют право на льготное питание в столовой, — объяснила Куровская.

Она предложила установить одинаковые требования для образовательных учреждений, по которым обработка персональных данных определяется целью. К примеру, для участия школьника в олимпиаде и для диспансеризации нужен разный объём данных, считает Куровская.

Ранее сообщалось, что главной претензией от родителей к школьному образованию в России стало отсутствие индивидуального подхода к ученикам. Так ответили 33% респондентов, ещё 28% считают, что проблема в учителях, которые не заинтересованы в своих предметах.