Российские школы начали закупать военную технику для обучения детей Российские школы в 52 регионах РФ разместили тендеры на закупку беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школы и колледжи из 52 регионов России разместили тендеры на приобретение беспилотников, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов поисково-аналитической системы «Тендерплан». Согласно документам, на конец 2023 года было совершено 142 сделки. Общая сумма закупок составила 452 млн рублей.

По информации издания, учебные учреждения закупают дроны для обучения детей. Интерес к военной технике появился после опубликования проекта приказа Минпросвещения. В нем говорилось о возможности введения модуля по изучению боевого применения беспилотников в программу урока ОБЖ.

Среди регионов лидером по закупке беспилотников стала Башкирия. За ней следует Москва. Помимо дронов, столица приобрела четыре соревновательных полигонов и более 200 квадрокоптеров.

Ранее сообщалось, что в школах Белгородской области появятся специализированные классы, где учащимся предстоит осваивать беспилотную авиацию. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что оператор дронов является очень востребованной профессией в современных реалиях. По его словам, такие классы откроют в 17 школах и одном колледже.