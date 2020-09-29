Российские школьники получат компьютеры на время дистанционки

https://static.news.ru/photo/d7d9e60e-0256-11eb-91c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским школьникам, перешедшим на дистанционное обучение, будет предоставляться вся необходимая техника, но не в собственность, а во временное пользование.

Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, учителя также будут обеспечены необходимой техникой. Он рассказал, что весной 2020 года почти 500 тыс. человек получили компьютеры на время дистанционного обучения.

Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям, конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование, — сказал Глушко.

Акция «Помоги учиться дома» началась в апреле 2020 года. Её реализацией занимаются Минпросвещения, Агентство стратегических инициатив и «Единая Россия». В её рамках школьники из малоимущих и многодетных семей получают компьютеры, ноутбуки и планшеты для того, чтобы у них была возможность обучаться из дома, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех столичных школ вне зависимости от их внутреннего распорядка.