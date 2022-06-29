Российские сети питания ищут альтернативу Coca-Cola

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские рестораны и кафе ищут замену газированному напитку Coca-Cola, который заявил об уходе с рынка страны. Так сети быстрого питания KFC и Burger King переходят на напитки от компании «Черноголовка», а также воду и лимонады. Также сеть ресторанов «Вкусно — и точка» ищет альтернативу данному напитку, передает «Газета.ru».

Хоть заведение «Вкусно — и точка» ищет замену известному газированному напитку, но подробностей своего отбора не раскрывает.

В данный момент сеть «Вкусно — и точка» рассматривает и выбирает альтернативные варианты. Мы рассматриваем всех возможных поставщиков на российском рынке. Комментировать процесс выбора и текущие его этапы мы пока не готовы, — рассказал один из представителей сети.

Компания «Росинтер Ресторанс», в которую входят сети «Планета суши», «Шикари», «IL Патио», завила, что на данный момент закупила достаточное количество газировки, но при этом готова вводить в меню новые позиции.

Также совладелец ресторана Black Star Burger Юрий Левитас рассказал, что они думают о возможном возвращении напитка, который назывался Black Star Burger Cola. При этом они ведут переговоры с другими производителями.

Управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова заявила, что на данный момент у них имеются запасы газировки на три месяца, далее они планируют следить, что из аналогов больше предпочитают посетители, передаёт РИА Новости

Ранее стало известно, что rомпания Coca-Cola провела презентацию новой газировки в России, которая станет аналогом их знаменитых напитков. Останутся привычные цвета напитков, а новыми названиями станут Funky Monkey Cola и Funky Monkey Orange.