Российские ретейлеры начнут ввозить элитную бытовую технику под заказ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупнейшие российские розничные сети начинают предлагать заказы на высококачественную бытовую технику от престижных брендов со средней стоимостью в районе ста тысяч рублей, пишут «Известия». Эксперты утверждают, что 50% потребителей не готовы отказаться от приобретения премиальных устройств, хотя на данный момент их доля в продажах в России составляет лишь 10–20%.

«М.Видео-Эльдорадо» запускает сервис для продажи элитной бытовой техники, стоимость которой превышает средний уровень в 1,5–2 раза, достигая суммы порядка сотен тысяч рублей. 50% российских покупателей предпочитают не экономить на качестве устройств.

Сервис фокусируется на подборе и обеспечении доставки премиальной и люксовой бытовой техники. Среди брендов, представленных в сервисе, можно выделить Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, Samsung, LG и другие. Сроки доставки премиальных товаров согласовываются с клиентами заблаговременно, так как некоторые из товаров доступны в течение одной или двух недель.

Ранее экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что в экономике России наблюдаются позитивные тенденции в уровне потребительского спроса, а также в стабилизации и даже снижении цен на товары, поэтому сейчас самое благоприятное время для приобретения бытовой техники и электроники.