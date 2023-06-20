Российские рестораны подняли цены в июне «Известия»: российские рестораны подняли цены в июне на 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июне рестораны России увеличили цены на свои блюда в среднем на 10%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО). Это было вызвано ростом цен на импортные продукты, в некоторых случаях подорожание достигало 35%.

Вице-президент ФРиО и владелец франшизы ресторанов «Мясо и Рыба» Сергей Миронов указал на увеличение стоимости импортных товаров, включая мраморное мясо, поставки которого прекратили зарубежные компании. Он также отметил, что цены на магаданскую креветку выросли на 20%.

Хенрик Винтер, владелец Tigrus Group, к которой относятся рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest и «Бар BQ», подтвердил эту информацию и сказал, что рост цен на импортные продукты является очевидным.

Елена Шаргородская, представитель отдела закупок Novikov Group, куда входят рестораны Fарш, «Магадан», Valenok, «Клево» и другие, отметила, что за год цены на оливковое масло выросли на 34%, на рыбу — на 25%, а на морепродукты — в среднем на 14%.

Ранее сообщалось, что выручка компаний в России за 2022 год удвоилась по сравнению с 2021 годом. Финансовые результаты впервые достигли отметки в квадриллион рублей. Данные ФНС показывают, что российские компании заявили о выручке в размере 1268 триллионов рублей (почти 1,3 квадриллиона) за 2022 год. Это почти в два раза превышает показатель выручки за 2021 год, который составил 655 триллионов рублей.