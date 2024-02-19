Российские работодатели перешли к тактике «тихого найма» Российские компании начали закрывать вакансии за счет собственных сотрудников

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Российские компании начали закрывать вакансии за счет собственных сотрудников из-за дефицита кадров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой Lerna.ru. Такая тактика называется «тихий наем». Согласно данным, полученным в ходе исследования, ее используют 46% российских работодателей. Большинство из них — это крупные компании.

Вице-президент по операционному управлению холдинга ANCOR Алексей Миронов подтвердил, что компании все чаще практикую «тихий наем», предпочитая закрывать вакансии за счет талантливых сотрудников. При этом он отметил, что в основном такой подход используют промышленные компании. Кроме того, он практикуется в фармпроизводстве. Авторы исследования утверждают, что 36% работодателей предпочитают набирать своих же сотрудников на новые должности ради экономии времени, а 29% — из-за нехватки бюджета. При этом «тихий наем» имеет и свои недостатки.

Топ-менеджеры и HR-специалисты утверждают, что у сотрудников отсутствуют знания для выполнения новых задач. Кроме того, они нередко страдают от повышенной нагрузки и испытывают выгорание. Размывание ролей в команде также является одним из основных недостатков «тихого найма». Тем не менее, как считают эксперты, в дальнейшем эта тактика будет пользоваться еще большей популярностью.

Специалисты по подбору персонала ранее заявили, что в России наблюдается дефицит нянь. По их словам, работодатели готовы нанять около 3,2 тысячи гувернанток, однако в активном поиске вакансии находятся лишь 8,3 тысячи человек.