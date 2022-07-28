Российские производители представят туалетные модули для путешественников

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На туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ, обсудят вопросы придорожного сервиса. В рамках проекта гости мероприятия смогут познакомиться с современными туалетными модулями, созданными для путешественников российскими производителями.

На деловой сессии «Придорожный сервис. Новые форматы туристической инфраструктуры» выступят представители отелей, Федерального агентства по туризму (Ростуризм), общественных организаций, а также профессионалы в сфере строительства многофункциональных комплексов придорожного сервиса Башкортостана.

На форуме специалисты обсудят основные направления развития придорожных сервисов, отелей и кемпингов в России, а также роль общественных туалетов как важной части туристической инфраструктуры страны.

Фото: Пресс-служба РТФ «Путешествуй!»

Организатором мероприятия в 2022 году выступил фонд «Росконгресс», соорганизаторами — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ.

Ранее сообщалось, что главной темой туристического форума «Путешествуй!» для представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей цифровых сервисов станет автотуризм. Посетителей ожидают деловые и презентационные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы от тревел-блогеров. Также пройдут интервью с авторами книг об автопутешествиях, кинопоказ и дегустации. На форуме будут представлены Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская и Воронежская области, а также Краснодарский край, республики Калмыкия и Коми.