Российские предприниматели заинтересовались строительством крематориев

На фоне роста смертности из-за COVID-19 российские предприниматели стали активнее интересоваться похоронным бизнесом. С 2019 года число запросов на строительство крематориев выросло в несколько раз. Инвесторов привлекает низкая обеспеченность России такими объектами и растущее число кремаций. Однако они сталкиваются с административными и санитарными сложностями при согласовании строительства, пишет «Коммерсант».

Как рассказал президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев, сейчас в проработке организации находится около 20 проектов крематориев, тогда как в 2019 году их было менее пяти. Нынешняя пандемия показала полную неготовность крематориев к повышенным нагрузкам, и очереди на кремацию приходится иногда ждать неделями. К тому же в России самая низкая обеспеченность крематориями: одно учреждение на 5 млн человек против 400 тысяч человек в Европе и 150 тысяч в США.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин объясняет возросший интерес инвесторов в том числе стабильностью похоронного бизнеса, который мало зависит от текущей экономической ситуации, а также ростом смертности и числа заказов. Как пояснил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, кремация в среднем обходится вдвое дешевле традиционных похорон. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что росту числа кремаций также способствовало исчерпание возможностей захоронения на большинстве кладбищ, увеличение стоимости участков, а также рекомендация кремировать умерших от коронавируса.

В то же время росту инвестиций препятствует административная нагрузка. Роспотребнадзор требует размещать новые крематории с одной печью не ближе 500 метров к застройке, хотя современное оборудование не выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Независимый юрист в области похоронного дела Елизавета Потёмкина добавляет, что взаимодействие с муниципалитетом, в ведении которого находится организация ритуальных услуг, также удлиняет сроки согласования строительства. А организации, которые занимаются управлением кладбищами, опасаются, что могут потерять часть клиентов.

Между тем участники рынка утверждают, что независимые ритуальные агентства не боятся конкуренции, поскольку работают и с кремацией, и с захоронениями в землю. Производители похоронной атрибутики также не отмечают снижения спроса на продукцию, поскольку прах иногда хоронят на кладбищах по традиционной процедуре и со всеми полагающимися атрибутами.

В июле сообщалось, что высокий уровень смертности в Петербурге привёл к тому, что крематорий на Шафировском проспекте не справляется с работой. Уточнялось, что из-за жары на территории комплекса стоит смрад от разложения тел, и туда привозят по 300 и больше тел в сутки при номинальной мощности в 200 тел.