Российские пользователи сообщили о блокировке Tor

Жители крупных городов России заметили массовую блокировку сети Tor. Подключиться к ней не могу многие пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы, следует из данных ресурса OONI Explorer. Ранее Роскомнадзор анонсировал введение «централизованного управления» в отношении средств обхода блокировок.
Тест OONI Probe Tor не смог выполнить определенные измерения. Более подробную информацию можно получить из данных сетевых измерений, представленных ниже. Это говорит о том, что Tor мог быть заблокирован в этой сети, — говорится в сообщении проекта, отслеживающего интернет-цензуру по всему миру.
По данным Роскомсвободы, пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сервису обхода блокировок начиная с 1 декабря. Сначала сообщалось о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, вскоре стало известно о перебоях в работе сервиса и у мобильных операторов связи, а также у региональных провайдеров.