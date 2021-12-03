Российские пользователи сообщили о блокировке Tor

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили Донбасс. Российский лидер заявил, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных...