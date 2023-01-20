Российские полярники опубликовали видео с белым медведем, изучающим ледокол На Новой Земле сняли на видео белого медведя, который пришел посмотреть на атомный ледокол «Урал»

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На Новой Земле белый медведь вышел посмотреть на универсальный атомный ледокол «Урал». Видео с любопытным хищником опубликовал «Атомфлот» в своем Telegram-канале.

В районе мыса Желания посмотреть на универсальный атомный ледокол «Урал» пришел белый медведь. Экипаж ждал подхода судна «Полар Кинг», а хозяин Арктики изучал ледокол, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как хищник стоит у ледокола на двух лапах и внимательно смотрит на него.

На острове Диксон 3 сентября 2023 года спасли белого медведя, которого нашли с ножевыми и огнестрельными ранениями. Животное перенаправили в Москву, в его теле обнаружили около 50 следов от картечи. По одной из версии, на медведя напали браконьеры. По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, у животного также отказали задние лапы.

Сейчас здоровью медведя Диксона ничего не угрожает. Сотрудники Московского зоопарка, где теперь находится белый медведь, поздравили его с Новым годом вкусными подарками: коробку положили под сосну, украшенную яблоками. Дерево для Диксона специально подвесили выше, чтобы мишка мог тянуться за ним и развивать поврежденные мышцы.