https://static.news.ru/photo/6941504e-e27f-11e9-b845-fa163e074e61_660.jpg Арнольд и Кристофер Шварценеггер Фото: schwarzenegger/instagram.com

Пользователи из России устроили очередной флешмоб в Instagram, на этот раз они оставили сотни комментариев под фотографией, выложенной актёром Арнольдом Шварценеггером.

Кинозвезда поздравил с 22-летием своего сына от брака с Марией Шрайвер — Кристофера. На снимке Шварценеггер-младший одет в шинель офицера МВД, что привело российских подписчиков в восторг.

«Какие ваши доказательства?», «Russian style», «Кокаинум», «Где медведь?», «Самый жёсткий детектив в Москве» — писали фолловеры, припомнив фильм «Красная жара» 1988 года, известный обилием киноляпов, в котором Арнольд Шварценеггер и Джеймс Белуши сыграли главные роли.

Как писал News.ru ранее, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина в очередной раз удивила публику своим некорректным поведением. Певица оставила оскорбительное сообщение в Instagram главы российского МИДа Сергея Лаврова.