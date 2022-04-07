Российские пивовары попросили Минсельхоз заняться импортозамещением хмеля

Российские пивовары просят Минсельхоз разработать программу поддержки производителей хмеля, опасаясь перебоев с его импортом для производства пива. По оценкам экспертов, для достижения нужных объёмов, качества и разнообразия сортов хмеля придётся потратить несколько лет, а с нехваткой сырья часть пивоваров может столкнуться уже летом 2022 года, пишет «Коммерсант».

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо с просьбой разработать программу господдержки для производителей хмеля, которая снизит зависимость пивоваренной отрасли от импортного сырья. Как сказано в обращении, большинство пивоваренных компаний обеспечены хмелем на несколько месяцев, но в случае длительного отсутствия импортных поставок хмеля, на которые приходится большая часть рынка, многие производители начнут испытывать серьёзные проблемы.

По оценкам Ассоциации хмелеводов России, увеличение производства хмеля в России к 2030 году потребует более 500 млн рублей ежегодных субсидий в течение трёх-пяти лет. На поддержку хмелеводства предлагается направлять долю акциза с производства пива, и при достаточной поддержке в стране может выращиваться до 80% хмеля наиболее распространенных сортов. Для развития хмелеводства следует упростить процедуру регистрации сортов и условий ввоза в РФ импортных саженцев хмеля, а также запустить программу развития специальной техники.

Ранее вопрос поставок хмеля обсудили на экспертном совете по регулированию алкогольной и табачной отраслей при комитете Госдумы по экономической политике. Сообщалось, что в стране выращивают только 2% хмеля, и в основном его закупают в Чехии, Германии и США. Как рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, решить проблему может государственная комплексная поддержка хмелеводства, аналогичная той, что была принята в начале двухтысячных годов для поддержки производства пивоваренного ячменя. При этом на первый качественный урожай хмеля в России потребуется до пяти лет.