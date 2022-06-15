Российские пекари попросили поддержки у государства из-за санкций

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российский союз пекарей (РСП) обратился в Государственную думу, попросив увеличить объем субсидии с 2,5 рублей до 7,5 рублей за 1 килограмм, распространить ее на расширенный ассортимент и дать получателям госпомощи возможность увеличивать цены. Представители РСП решили обратиться в Госдуму, посчитав, что принятая в марте 2022 года программа господдержки хлебной отрасли не соответствует кризисным условиям, которые возникли из-за санкций, пишет «Коммерсант».

Утвержденный в марте этого года правительством размер субсидии в 2,5 рублей за 1 кг продукции стал неактуален после введения новых западных санкций против РФ, что привело к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку, логистику, — передает издание, ссылаясь на обращение союза к заместителю председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной.

Некоторые предприятия отказались от мартовских выплат ввиду того, что они не позволяют остановить падение рентабельности на рынке. Газета, со ссылкой на данные Минсельхоза, поясняет, что из выделенных государством 2,5 млрд рублей производители получили лишь 17,92%.

Сама Школкина в разговоре с журналистами подтвердила, что она уже обратилась к членам правительства по проблеме хлебопекарных предприятий. По ее мнению, механизм субсидирования нуждается в доработке.

В свою очередь, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК) Юрий Кацнельсон уверен в том, что увеличение объема государственных выплат до 7,5 млрд рублей не спасет участников рынка. Он считает, что более простым и дешевым вариантом выхода из кризиса может стать адресная поддержка населения, которая поддержит спрос на хлеб.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей на субсидии производителям хлеба, чтобы те зафиксировали мартовские цены до конца года.