Российские паспорта могут дополнить медстраницами

https://static.news.ru/photo/d2c3d0bc-4b3a-11eb-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил запрос руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой обсудить вопрос внесения во внутренние и загранпаспорта жителей РФ данных о прививках.

В документе говорится, что во всём мире рассматривают вопрос официального фиксирования фактов получения прививки от нового коронавируса. Однако популярно мнение, что подобные «паспорта вакцинированных» противоречит этике, передаёт РИА Новости со ссылкой на письмо.

Петров считает, что вопросы безопасного перемещения граждан внутри государства и в другие страны до сих пор остаётся открытым. Кроме того, очевидна опасность повторных пандемий.

Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния, — говорится в запросе.

Политик добавил, что кроме отметок о вакцинации от COVID-19, на медстраницах можно указывать информацию о других прививках, необходимых для туристов в экзотические страны, например, от малярии или болезни Лайма.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение специальных паспортов, удостоверяющих, что человек получил прививку от коронавируса, чревато нарушением прав человека, поэтому эта дискриминационная практика должна оспариваться в суде. Такое мнение высказал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.