Российские отходы поставят на учёт в 2021 году

Федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) утвердят уже в 2021 году. Об этом пишет «360» со ссылкой на заявление генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Как сообщил Буцаев на круглом столе в Совете Федерации, в настоящее время федсхему согласовали все 85 регионов России. Также вместе с федеральной в этом году планируется утвердить и территориальные схемы обращения с отходами.

Работа с федеральной схемой завершена, мы согласовали её со всеми субъектами РФ, — сказал он.

Документ включит 1200 действующих объектов обращения с отходами, а также ещё одну тысячу перспективных объектов, которые введут в эксплуатацию. Данные будут обновляться в режиме онлайн на мультимедийной карте.

Ожидается, что 23 июня сенаторы рассмотрят поправки к федсхеме, сделанные ранее правительством.

Смысл изменений — в придании большей мобильности порядку и форме утверждения документа. Он будет утверждаться не постановлением правительства, а принятием соответствующего нормативного акта на уровне наблюдательного совета либо правления публичной правовой компании, — добавил глава РЭО.

Ранее сообщалось, что производителей хотят обязать с 2022 года перерабатывать 100% упаковки вместо 30%. Соответствующий законопроект подготовило Минприроды. Если его введут, за непереработанную упаковку изготовители товаров будут обязаны уплачивать экосбор в двойном размере. Как уточняется, норматив подорожает для отдельных групп товаров и только для участвующих в самостоятельной утилизации отходов предприятий.