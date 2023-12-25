Российские операторы обновят формат обмена трафиком с Google РБК: операторы России расширят сотрудничество с Google по обмену трафиком

Операторы из России расширят сотрудничество с американской корпорацией Google, увеличив пропускную способность для трафика, который необходим для быстрой загрузки контента, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Отечественные организации планируют обновить формат обмена трафиком с Google с помощью присоединения к сети компании.

По данным издания, данная мера будет способствовать обеспечению более быстрой загрузки контента и позволит сэкономить на передаче информации. Уточняется, что ранее Google использовала для доставки контента специализированные серверы Google Global Cache, но после начала специальной военной операции на Украине прекратила поставки в РФ. При этом действующие в сейчас начинают постепенно выходить из строя, предполагается, что обновленные формат обмена трафиком должен решить эту проблему.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году. Он также поручил установить базовые станции стандарта 5G во всех городах России с населением более 100 тысяч человек. При этом операторы связи должны использовать только отечественное оборудование.