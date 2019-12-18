https://static.news.ru/photo/5142daf6-2192-11ea-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские женщины на пенсии живут на средства своих умерших супругов. К такому выводу пришли эксперты компании FinExpertiza, анализируя причины дефицита пенсионных отчислений у россиянок.

Согласно подсчётам аналитиков, женщины выходят на пенсию раньше мужчин, соответственно, страховых взносов от них поступает меньше. Для покрытия этого дефицита властям приходится использовать пенсионные отчисления их умерших мужей.

В среднем пенсию по старости дамы получают в течение 22,6 года. Это примерно втрое больше периода, который после выхода на пенсию проживают представители сильного пола. По данным экспертов, средняя российская пенсионерка после смерти мужа получит порядка 3,83 миллиона рублей, передаёт Lenta.ru.