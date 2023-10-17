Российские мусульмане усомнились в халяльности «Аленки» Эксперты из муфтиятов России усомнились в халяльности шоколада «Аленка»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперты духовных управлений мусульман России сообщили РИА Новости, что сомневаются в халяльности шоколада «Аленка» и другой подобной продукции. По их словам, это связано с работой организации «Роскачество — Халяль», которая ранее была вовлечена в скандалы с обнаружением свинины в халяльных продуктах.

У исламского экспертного сообщества есть сомнения в халяльной «Аленке», «Птичьем молоке» и других изделиях, — сказал один из представителей духовного управления мусульман.

Он добавил, что в халяльной продукции помимо свинины не должны содержаться животные жиры, добавки и красители из категории запрещенного (харам»). Другой эксперт подчеркнул, что при создании таких изделий нужно обязательно консультироваться с мусульманскими центрами.

Ранее Роскачество выдало фабрике «Красный Октябрь» сертификат «халяль». Документ касается серийного выпуска конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», шоколада горького «Бабаевский» и другой продукции. В организации отметили, что документ стал первым в России, выданным аккредитованным органом по сертификации. Проверка процессов производства и готовой продукции на фабрике проходила как силами специалистов его подведомственного органа, так и ведущими в России экспертами в области шариата.

До этого в Волгоградской области местное управление Россельхознадзора обнаружило в докторской колбасе для мусульман ДНК свиньи. В общей сложности производитель изготовил для продажи 180 килограммов нехаляльной колбасы, причем весь объем уже был отправлен в торговые сети.