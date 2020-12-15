Российские модели рассказали об угрозах со стороны иностранцев из-за фото

https://static.news.ru/photo/b788eabe-3eea-11eb-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: alena_biuni/instagram.com

Краснодарские модели Алёна Мельникова и Анастасия Семеновых пожаловались на угрозы со стороны иностранцев и на обвинения в расизме. Они подверглись обструкции из-за фотосессии в одежде бренда певицы Бейонсе.

Фотографии девушки опубликовали в Instagram, после чего эти снимки репостнул официальный аккаунт бренда. Однако случилось неожиданное: иностранные подписчики бренда возмутились тем, как девушки выглядели в этой одежде. Их обвинили в расизме, блэкфишинге (блэкфишером называют человека, который выдаёт себя за темнокожего. — NEWS.ru), а также в культурной апроприации. Причиной такой реакции стал загар моделей и причёски в африканском стиле.

Нас начали закидывать камнями, в переносном смысле, что русские не имеют права носить кудри и косы, что мы слишком загорелые, и значит, мы над ними смеёмся и забираем лучшее от их внешности, чтобы выглядеть красивыми <...>. Полторы тысячи человек отправили петицию Бейонсе — мол, как посмели вы русских расисток поставить на рекламу вашего бренда, — пожаловалась Семеновых в эфире телеканала «Россия 1».

Угрозы стали поступать девушкам в личных сообщениях. Анастасия заметила, что подобные причёски они носят уже несколько лет, но иностранцы убеждены, что русские не могут так выглядеть. Этих претензий девушки понять не могут. Они отметили, что вскоре репост этих фотографий был удалён из аккаунта бренда.

В своём Instagram Семеновых также саркастически высказалась о реакции западных пользователей. Она заметила, что всё, что, по мнению американцев, противоречит русской генетике, является блэкфишингом и культурной апроприацией.

Такое поведение, оказывается, оскорбляет чувства темнокожих женщин! Видимо, тем, что русские смеют примерять ещё что-то, кроме кокошника, черевичек и сарафана, — иронизирует модель.

Ранее NEWS.ru писал, что американская журналистка Мегин Келли, когда-то бравшая интервью у президента РФ Владимира Путина, заявила о своём решении покинуть Нью-Йорк вместе с семьёй, так как столкнулась с признаками «ненависти к белым». По её словам, кроме того, жить в мегаполисе из-за последствий пандемии стало гораздо хуже.