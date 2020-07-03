Российские медики выявили 6632 случая коронавируса за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/24e8f772-bdca-11ea-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Также за минувшие 24 часа зафиксировали 168 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 027 граждан, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Российские медики также за прошедшие сутки выписали 8986 излечившихся от коронавируса пациентов. Таким образом, их общее количество по стране достигло 446 879 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, ранее заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что московские врачи вылечили ещё 1620 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Она отметила, что на данный момент общее количество выздоровевших в столице составляет 156 459.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Лидером в РФ по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 224 210 заболевших (+680 за последние сутки), 156 459 выздоровели (+1620 за последние сутки), 3929 умерли (+25 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Красноярский край, ХМАО, Воронежская и Иркутская области.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 131 случай. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.