Российские математики дали свой прогноз по ситуации с коронавирусом

Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв сообщил о новых компьютерных моделях распространения коронавируса в России. Их создали специалисты федеральных ядерных центров.
Есть разные экспертные мнения: одни считают, что на преодоление эпидемии понадобятся недели, другие говорят о месяцах, — заявил Лихачёв.
По словам управленца, рассчитывать на быструю победу над пандемией в России не приходится.
На сегодняшний день в российских федеральных ядерных центрах, которые заняты разработкой в области ядерного оружия, существует мощная математическая и компьютерная база. С помощью неё и был создан прогноз.
NEWS.ru ранее сообщал о прогнозе властей США. Они заявили о неблагоприятном развитии ситуации с пандемией в стране.
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