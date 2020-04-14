Российские математики дали свой прогноз по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cd7d0576-7e2e-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв сообщил о новых компьютерных моделях распространения коронавируса в России. Их создали специалисты федеральных ядерных центров.

Есть разные экспертные мнения: одни считают, что на преодоление эпидемии понадобятся недели, другие говорят о месяцах, — заявил Лихачёв.

По словам управленца, рассчитывать на быструю победу над пандемией в России не приходится.

На сегодняшний день в российских федеральных ядерных центрах, которые заняты разработкой в области ядерного оружия, существует мощная математическая и компьютерная база. С помощью неё и был создан прогноз.

NEWS.ru ранее сообщал о прогнозе властей США. Они заявили о неблагоприятном развитии ситуации с пандемией в стране.