Российские магазины «захватывает» иностранная соль Руспродсоюз: более трети соли в России завозят из-за рубежа

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В России доля соли, ввезенной из-за рубежа, возросла до 34% с 31,1% по итогам 2023 года. На увеличении доли импортной продукции сказались трудности в логистике, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Руспродсоюза.

Как отмечает агентство, российские производители столкнулись с проблемами в подаче вагонов для отгрузки соли, также увеличились сроки доставки грузов поездами. В итоге ситуацией воспользовались иностранные фирмы, которые не испытывают таких сложностей с поставками и отгрузкой. Основными поставщиками соли стали Белоруссия и Казахстан, но ее также завозят из Турции, Азербайджана и Ирана.

Срок доставки порожних вагонов с момента заадресовки на заводы вырос с 3–5 суток до 15–17 суток, что в некоторые периоды 2023 года вызывало снижение объемов отгрузки готовой продукции почти в два раза, — пояснил изданию зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Ранее сообщалось о решении правительства России об ограничении поставок в РФ семян для различной продукции из недружественных стран. В этот перечень вошли картошка, кукуруза, свекла, семечки подсолнечника и другие товары.