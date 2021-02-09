Российские курьеры в регионах могут зарабатывать до 110 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/e5a959a8-6b75-11eb-994d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заработная плата курьеров в российских регионах достигает 110 тысяч рублей, что больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Популярный сервис по поиску работы составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств. Чаще всего работодатели предлагают свободный график и средство передвижения. При том наибольшую зарплату предлагают не столице. Так, 110 тысяч рублей могут получать курьеры на собственной машине в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

В Москве курьер-водитель может максимально рассчитывать на доход в 100 тысяч рублей, курьер интернет-магазина — 80–90 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге пешим курьерам предлагают 81–95 тысяч рублей, с личным автомобилем — 70–75 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, какой должна быть зарплата российских учёных.