Российские космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Фото: Роскосмос

Российские космонавты из 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Денис Матвеев осуществили выход в открытый космос для подготовки к работе европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA), сообщается на сайте Роскосмоса. Отмечается, что астронавты должны провести в открытом космосе 6 часов 44 минуты.

Во время выхода на внешней поверхности модуля «Наука» космонавты должны установить на манипуляторе две локтевые телекамеры и демонтировать стартовые кольца с двух его концевых эффекторов, переместить внешний пульт и осуществить с помощью него тестовое управление манипулятором, а также отрегулировать приводы на концевых эффекторах, — указано в сообщении.

26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Гендиректор корпорации также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение российской экономики всеми необходимыми космическими услугами.