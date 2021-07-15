Российские компании получат 30 самолётов SSJ-100 до конца года

«Объединённая авиастроительная корпорация» поставит российским компаниям ещё 30 самолётов SSJ-100 в 2021 году. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сухой-Суперджет» — самолёт, который в тяжёлое пандемийное время в условиях падения авиационных перевозок эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолётов летать, — сказал Слюсарь, как пишет сайт президента России.

Юрий Слюсарь также сообщил, что развитию проекта помогли инвестиции. Кроме того, руководитель ОАК считает, что вскоре SSJ-100 станет основным самолётом для полётов по России.

Ранее появилась информация, что Минпромторг выделит 15 млрд рублей на разработку самолёта Superjet New. Создание новой машины SSJ-NEW-2020 является частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».