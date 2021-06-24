Российские компании заявили о готовности повыcить зарплаты сотрудникам

Большинство российских компаний заявили о готовности расширить штат своих работников и повысить им зарплаты. Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международным агентством Kelly Services.
По данным опроса, 180 руководителей и кадровиков крупнейших компаний в России
Отмечается, что больше всего фирмам не хватает персонала на производствах, менеджеров по продажам и рабочих. Главное пожелание работодателей — многофункциональность, то есть работники должны быть на все руки.
Ранее сообщалось, какие профессии являются прибыльными при переезде в Москву. Так, с наименьшими потерями сменить место жительства могут специалисты в сфере IT, сотрудники банков, менеджеры по продажам, юристы и рекламщики. Сильнее всего беднеют после переезда в столицу работники транспортной сферы, индустрии гостеприимства, производств и обслуживающий персонал.